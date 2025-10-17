Футболист Эдуард Сперцян исключен из претендентов на премию «Джентльмен года»

Организационный комитет премии «Футбольный джентльмен года» исключил из числа претендентов полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда», которая вручает награду.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Эдуард Сперцян

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

16 октября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС) оштрафовал Сперцяна на 150 тыс. рублей за оскорбление сенегальского защитника грозненского «Ахмата» Усмана Ндонга. В матче 11-го тура Российской премьер-лиги Ндонг был удален на 86-й минуте за стычку со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. После игры пресс-служба «Ахмата» опубликовала заявление, в котором сообщалось, что сенегалец «подвергся оскорблениям на расовой почве» со стороны игрока «Краснодара». Глава КДК Артур Григорьянц сообщил журналистам, что сторонам удалось достичь примирения.

«Мы с большим уважением относимся к таланту Эдуарда, и уверены в том, что в будущем он будет претендовать на звание лауреата нашей премии. Но в сложившейся ситуации, в связи с решением КДК РФС оштрафовать игрока и большим общественным резонансом, не считаем уместным оставить футболиста ''Краснодара'' в списке соискателей черного смокинга джентльмена»,— говорится в заявлении «Комсомольской правды».

В 2024 году лауреатом премии «Джентльмен года» стал нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.

Таисия Орлова