Биржевая цена АИ-92 обновила рекорд

Биржевая цена на бензин марки АИ-92 выросла на 0,02% и обновила рекорд на сегодняшних торгах, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Стоимость бензина АИ-92 составляет 74 276 руб. за тонну в европейской части России.

Цена на премиальный бензин АИ-95 за день упала на 0,11% и составила 80 034 руб. за тонну. Стоимость дизельного летнего топлива упала на 4,52% (69 644 руб.), дизельного межсезонного топлива — на 4,13% (67 069 руб.), дизельного зимнего топлива — на 0,05% (77 557 руб.).

Этой осенью цены на бензин стремительно растут на бирже и на розничном рынке. В нескольких субъектах РФ не хватает топлива на АЗС. Однако вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что Россия полностью обеспечена нефтяными продуктами и не нуждается в импорте бензина.

Подробнее — в материале «Ъ» «С нефтяников сняли лимиты».