ЕС предложил купить оружие для Украины у США за счет замороженных активов России

Европейский союз планирует использовать €140 млрд замороженных российских активов для финансирования закупок вооружения для Украины в США. ЕС подчеркивает, что это возможно при условии сохранения поддержки Киева Вашингтоном. Как пишет Financial Times (FT), такое предложение было передано послам ЕС сегодня.

Еврокомиссия планирует использовать российские замороженные активы, находящиеся на счету бельгийского депозитария Euroclear, для финансирования «репарационного кредита» для Украины в размере $140 млрд. Согласно документам Еврокомиссии, с которыми ознакомилась FT, большая часть этого кредита будет направлена на закупку оружия и поддержку оборонной промышленности Украины и Европы.

По просьбе Франции в документ было добавлено замечание о предпочтении закупок европейского оружия, однако Еврокомиссия добавила, что «можно предусмотреть сотрудничество… с международными партнерами, которые обязуются оказать Украине существенную дополнительную поддержку». По словам дипломатов и чиновников, в ЕС заявили, что это предложение направлено на использование крупных контрактов на закупку оружия для удержания США на своей стороне. Еврокомиссия также призвала союзников по G7 и другие страны «усилить поддержку Украины наряду с ЕС». Это может включать в себя использование активов, замороженных в юрисдикциях союзников (Великобритания и Канада дали понять, что они готовы на это пойти), а также «оказание дополнительной поддержки».

Алена Миклашевская