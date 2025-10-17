Суд в Уфе арестовал начальника отдела госжилнадзора Башкирии

Советский райсуд Уфы арестовал начальника отдела пожарного надзора госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Рината Файзуллина, обвиняемого в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии, в июле 2024 года фигурант уголовного дела, будучи в сговоре с председателем и другими должностными лицами госкомитета, получил от руководителя некой компании-подрядчика 200 тыс. руб. «за организацию беспрепятственного подписания и выдачу положительного заключения о соответствии построенного объекта проектной документации и иным предъявляемым законом требованиям». Посредником получения взятки выступил начальник организационно-контрольного отдела госкомитета, полагают в СКР.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», на основании материалов региональных управлений ФСБ и СКР были задержаны десять бывших и действующих сотрудников госкомитета и еще 12 предполагаемых взяткодателей и посредников из числа представителей коммерческих организаций. Первым был арестован экс-председатель госкомитета Артур Давлетшин.

Олег Вахитов