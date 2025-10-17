На каток в нижегородском парке 1 Мая выделили 63,6 млн рублей
Муниципальная дирекция парков и скверов заключила договор на организацию работы катка в парке имени 1 Мая. Стоимость услуг составит почти 63,6 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Исполнитель договора не указан. Судя по данным из карточки лота, каток будет работать со 2 декабря 2025 года по 1 марта 2026 года.
Как писал «Ъ-Приволжье», в парке 1 Мая завершили два этапа благоустройства. На это выделили 430 млн руб.