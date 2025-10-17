В Казани выделят 24,5 млн на наем водителей и трактористов для дорожных служб

Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района Казани выделит 24,5 млн руб. на услуги водителей и трактористов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работать специалисты будут в Кировском районе Казани до 31 марта 2026 года. Финансирование осуществляется за счет компании.

МУП «ДРЭУ Кировского района» отвечает за текущее содержание и ремонт дорог — уборку снега, обработку покрытий противогололедными материалами, уборка улиц, ремонт ям и трещин, а также благоустройство и озеленение территорий.

Ранее сообщалось, что в Казани не хватает водителей и дорожных рабочих.

Анна Кайдалова