На реставрацию корпуса Александро-Невской Лавры потратят еще 474 млн рублей

В Санкт-Петербурге выделили средства на продолжение реставрации Духовского корпуса Александро-Невской лавры. На работы потратят 474 млн рублей, следует из опубликованной закупки.

Речь идет об объекте по адресу набережная реки Монастырки, дом 1, литера Д. Заказчиком работ выступает Министерство культуры РФ. Подрядчик должен завершить работы и сдать объект к концу сентября 2028 года.

Общая площадь двухэтажного здания по проекту реставрации и приспособления превышает 9000 кв. м. Полезная площадь по проекту реставрации и приспособления составляет чуть более 4000 кв. м. Площадь подвала достигает 852 кв. м.

Татьяна Титаева