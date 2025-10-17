В Тамбовской области к концу 2025 года могут достроить кемпинг-центр

В поселке Новая Ляда Тамбовского района Тамбовской области идет строительство кемпинг-центра «Ласточка». Работы планируется завершить до конца 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На реализацию проекта направили 5 млн руб. Из этой суммы 3,5 млн руб. — субсидии федерального бюджета, 1,5 млн руб. — областного.

В облправительстве «Ъ-Черноземье» уточнили, что строительством занимается местное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «УЦ "Спартак"». Подрядчик выбран в рамках конкурсного отбора в региональном министерстве туризма.

По данным сервиса Rusprofile.ru, ЧОУ ДПО «УЦ "Спартак"» зарегистрировано в апреле 2013 года. Основной вид деятельности — образование профессиональное дополнительное. Директором является Алексей Смолин, который также выступает учредителем организации через местное ООО «Автоклуб "Спартак"». «УЦ "Спартак"» завершил 2024 год с выручкой 34 млн руб. и чистой прибылью 9,3 млн руб.

Туристический комплекс оснастят пятью восьмиместными палатками с навесом и мини-террасой и пятью двускатными трехместными палатками. На территории объекта также предусмотрят зоны общего пользования — три беседки, душевую и туалеты.

Отмечается, что создание кемпинг-пространства позволит активно развивать, в частности, семейный и образовательный туризм.

В июле правительство РФ сообщило о субсидировании регионов Черноземья для создания модульных гостиниц. В течение трех лет макрорегион должен получить 269 млн руб. При этом Тамбовской области выделение федеральных средств предусмотрено не было.

Кабира Гасанова