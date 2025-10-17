На Кавказе задержали прихожанина, заказавшего убийство двух пасторов

В Северо-Кавказском федеральном округе задержали бывшего прихожанина христианских общин, организовавшего убийство двух пасторов. Против него возбудили дело об организации покушения на убийство по найму, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, задержанный был готов заплатить 1 млн руб. за преступление. Он перевел предполагаемому киллеру 30 тыс. руб. в качестве задатка, однако тот обратился в правоохранительные органы. Затем была организована инсценировка убийства, и заказчику отправили фотографии в качестве доказательства.

После этого сотрудники полиции и ФСБ задержали злоумышленника. Суд отправил подозреваемого под арест.

Никита Черненко