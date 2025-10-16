Самолет Москва—Ижевск ушел в пермский аэропорт из-за тумана, рейсы задерживаются

Самолет Москва—Ижевск (рейс №306 авиакомпании «Ижавиа») ушел на запасной аэродром в Пермь из-за тумана, сообщил в Telegram генеральный директор местного авиаперевозчика Александр Синельников.

«Рейс №307 направлением Ижевск—Домодедово выполним на резервных “Як-42”. Рейсы №306 из Перми, №308 из Домодедово и №902 из Калининграда будут выполнены после нормализации погодных условий в Ижевске»,— написал господин Синельников.

Он уточнил, что пассажиры и экипаж ушедшего в соседний регион самолета размещаются в гостиницах Перми. Расписание рейсов корректируется в зависимости от погоды.