На западном побережье Крыма восстановили подачу электричества

В курортной Евпатории и Сакском районе Крыма полностью восстановили электроснабжение, нарушенное в результате удара вооруженных сил Украины. Об этом «Ъ» сообщили в правительстве региона.

Как рассказали чиновники, на Сакской РЭС произошло аварийное отключение. В Евпатории обесточивание насосных станций привело к ограничению водоснабжения, поэтому местные власти перевели все школы и детсады на сокращенный график работы.

По словам мэра Евпатории Александра Юрьева, на данный момент в городе полностью восстановили электроснабжение. «Давление в городской системе водоснабжения постепенно повышается, в ближайшее время вода появится во всех районах Евпатории»,— написал городской глава в своем Telegram-канале. Также возобновили подачу электроэнергии в семи населенных пунктах соседнего Сакского района.

Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил, что беспилотники ВСУ повредили несколько электроподстанций в Крыму. Всего, по данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь над территорией Крымского полуострова были уничтожены 32 беспилотных летательных аппарата.

Александр Дремлюгин, Симферополь