Telegraph: встреча Путина и Трампа в Венгрии станет болезненным ударом для ЕС

Запад обеспокоен предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Переговоры станут болезненным ударом для Евросоюза, пишет британская газета The Telegraph.

В публикации отмечается, что готовность Дональда Трампа обсудить ситуацию на Украине с Владимиром Путиным именно в столице Венгрии существенно осложнит позиции ЕС. Венгерский премьер Виктор Орбан, принимая саммит, укрепит свой авторитет и затруднит попытки Брюсселя ослабить его влияние в стране, пояснили в газете.

The Telegraph также обращает внимание на политическую ситуацию внутри Венгрии в контексте встречи господ Путина и Трампа. Из-за предстоящего саммита лидеру оппозиционной партии «Тиса» Петра Мадьяра будет сложнее заместить Виктора Орбана на посту премьера.

Накануне состоялся телефонный разговор президентов России и США. По итогам встречи Дональд Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште. Переговоры могут пройти в течение ближайших двух недель, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.