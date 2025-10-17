Сборная России по футболу поднялась на 30-е место в рейтинге FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала обновленный рейтинг сборных. Команда России заняла в нем 30-е место, поднявшись на три строки.

В активе россиян 1530,95 баллов. В октябре национальная команда одержала победу в товарищеских матчах против сборных Ирана (2:1) и Боливии (3:0). Игры прошли в Волгограде и Москве.

Лидирующую позицию в рейтинге занимает действующий победитель чемпионата Европы — сборная Испании (1880,76). Чемпионы мира аргентинцы (1872,43) поднялись с третьего на второе место. Тройку лидеров замыкает команда Франции (1862,71).

В феврале 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой UEFA и FIFA из-за начала спецоперации на Украине.

Таисия Орлова