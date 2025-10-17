Псковский губернатор предложил россиянам из Латвии переезжать в регион

Гражданам России, находящимся в Латвии, не стоит ждать депортации. Вместо этого они могут сразу переезжать в Псковскую область. Такой совет дал соотечественникам губернатор региона Михаил Ведерников.

«Для нас эта ситуация не новая. С начала года из прибалтийских республик к нам приехало уже более 1,4 тыс. человек»,— уточнил Михаил Ведерников в Telegram-канале.

По словам губернатора, Псковская область рада всем приезжающим. «Мы всем обязательно окажем необходимую помощь с размещением, с трудоустройством»,— заверил господин Ведерников. Он также пообещал помочь родителям с поиском места в школе или детском саду для ребенка. В Псковской области, заключил глава региона, каждый человек будет чувствовать себя дома.

13 октября был крайним сроком для сдачи языкового экзамена в Латвии. Тех, кто не набрал достаточно баллов, республика считает законным выслать. При этом накануне глава латвийского МИДа Рихардс Козловскис заявил, что массовых депортаций россиян из-за несдачи тестирования не будет. Решения о высылке, пояснил министр, принимаются индивидуально.