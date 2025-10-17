Спрос на турпоездки россиян в Европу вырос на 41% в предновогодний период

Спрос россиян на туристические поездки в Европу во время предстоящих новогодних каникул увеличился на 41% по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок», с которыми ознакомился «Ъ».

Доля европейских направлений в общей структуре туристических бронирований увеличилась с 8% до 9% от общего объема зарубежных продаж. Динамика роста бронирований по европейским направлениям в полтора-два раза превышает общий рост интереса к международным путешествиям.

Реализация отложенного спроса стала возможной благодаря увеличению числа авиамаршрутов из постсоветских стран и снижению стоимости поездок за счет укрепления рубля. Основным сдерживающим фактором роста остается сложность оформления виз и длительные сроки их рассмотрения.

