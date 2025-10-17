«Память о Савве Ивановиче Мамонтове сохранилась и в истории русского искусства»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о памяти предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова, сыгравшего ключевую роль в развитии железнодорожного транспорта и культуры Русского Севера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Театральный музей им. А. А. Бахрушина Фото: Театральный музей им. А. А. Бахрушина

В Архангельске я этим летом побывал впервые, вот в область попал в конце лета 2024 года — на мультиформатный фестиваль «10-й меридиан». На этом меридиане находится один из самых южных райцентров Архангелогородчины — город Няндома с населением в 18 тыс. жителей. Отсюда родом семья Гайкович, это устроители фестиваля: Марина — моя старинная коллега и приятельница, мы работали вместе еще в «Независимой газете»; Наталья — ее сестра, нынешний директор Архангельской филармонии; их мама Людмила — многолетний директор Няндомской школы искусств. Они привезли в родной город современную классическую, фольклорную и рок-музыку, устроили гастрономический фестиваль. Востребованный, кстати, в регионах формат. Провели перформативную акцию «Савва идет на Север» — в честь фактического основателя города, железнодорожной станции, да и вообще Северной железной дороги Саввы Мамонтова.

Здесь чтут его память, в центре стоит памятник меценату, человеку непростой и нелинейной судьбы. Один из крупнейших предпринимателей России, он был меценатом, финансировавшим создание так называемого мамонтовского кружка и Абрамцевских мастерских, и создателем Московской частной оперы. Его финансовую поддержку получали художники Валентин Серов, Михаил Врубель, Василий Поленов, Константин Коровин, певец Федор Шаляпин и вообще несть им числа.

Его главное детище — Северная железная дорога, связавшая Вологду с Архангельском, — практически инициировала промышленное развитие Русского Севера на рубеже XIX-XX веков. Но, как это часто бывало с российскими бизнесменами, Мамонтов незаконно перебрасывал деньги со счетов своих разных предприятий, перекрывая кредиты. В какой-то момент расплатиться не сумел. И отношения с министром финансов Сергеем Витте как-то резко сошли на нет. За этим последовали конфискация почти всего имущества, суд, на котором его оправдали после вдохновенной речи Федора Плевако, распродажа всей огромной коллекции и тихая смерть в Абрамцево в 1918 году.

Память о Савве Ивановиче Мамонтове сохранилась и в истории русского искусства, и в самоназвании няндомцев: они до сих пор зовут себя «мамонами». Фестивальная акция «Савва идет на Север» имела подзаголовок «Шествие мамонов».

Дмитрий Буткевич