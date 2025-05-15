С челябинским ЦКС заключили мировое соглашение по долгу в 57,7 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области утвердил мировое соглашение между концессионером в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами АО «Ситиматик» (Москва) и региональным оператором «Центр коммунального сервиса» (ЦКС, Челябинск) по долгу в 57,7 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

Федеральная компания, которая построила и эксплуатирует новый полигон ТКО и мусоросортировочный комплекс в Магнитогорске, хотела взыскать с ЦКС задолженность по оплате за услуги по обработке и захоронению ТКО в размере 54,2 млн руб., 1,9 млн руб. процентов за пользование чужими средствами за просрочку оплаты услуг и 1,6 млн руб. процентов, начисленных на сумму долга. Иск «Ситиматик» подал в начале марта этого года, однако 18 марта стороны заключили мировое соглашение. Причины такого решения не разглашаются.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Ситиматик» зарегистрировано в 2011 году. По последней информации на второй квартал 2024-го, головной компанией является АО «Диджиталтех». Генеральным директором организации указан Дмитрий Лесников. За прошлый год выручка федеральной компании составила 6,2 млрд руб., чистый убыток — 637,9 млн руб.

Виталина Ярховска