Теннисистка Александрова пробилась в полуфинал турнира в Нинбо

Десятая ракетка мира Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в китайском Нинбо. Общий призовой фонд состязания составляет $1,064 млн.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В четвертьфинале россиянка со счетом 6:3, 6:3 обыграла американскую теннисистку Маккартни Кесслер, занимающую 33-е место в рейтинге WTA. Спортсменки провели на корте 1 час 40 минут. Следующей соперницей Екатерины Александровой станет победительница встречи между россиянкой Дианой Шнайдер (19) и китаянкой Чжу Линь (219).

Турнир завершится 19 октября. В прошлом году его победительницей стала австралийская теннисистка Дарья Касаткина, которая на тот момент представляла Россию.

Таисия Орлова