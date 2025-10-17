Требования к числу легионеров в российских футбольных клубах ужесточат в течение трех лет. Михаил Дегтярев подробно объяснил, как он видит перспективы отечественного футбола ближайшее время. Министр спорта опубликовал специальную колонку в газете “Ъ”, где коснулся ключевых пунктов своей стратегии. В деталях разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Главный посыл министра — развивать спорт №1 в стране. С тем, что это важно, вряд ли кто-то будет спорить, только вот варианты здесь могут быть разными. Лимит на легионеров остается камнем преткновения. Как известно, ограничения здесь действуют и сейчас. Каждой команде разрешается заявить на игру 13 иностранцев, из них восемь одновременно могут находиться на поле. Предложение изменить действующее правило, причем не так уж и жестко (до 10 легионеров в заявке и пяти — на поле), привело к серьезному сопротивлению в мире футбола. И Дмитрий Булыкин, который поиграл на самом высоком уровне как в России, так и за границей, объяснил, почему: «В этой сфере очень много заинтересованных лиц. Легче купить кого-то, причем этот спортсмен необязательно будет лучше. Но интересанты всегда есть, комиссионные большие, поэтому я понимаю, почему все хотят легионеров».

При этом у противников ужесточения лимита обычно два серьезных аргумента. Первый — россиян-профессионалов на все клубы не хватит. Михаил Дегтярев, отстаивая свою позицию, объяснил “Ъ FM”, что после реформы эта ситуация изменится: «Все страхи по поводу того, что будет снижена конкуренция или еще что-то, ничем не подкреплены, кроме размышлений и, может быть, денег тех, кому выгоднее возить довольно среднего уровня, иногда посредственных иностранцев, чем воспитывать собственных игроков. Поэтому наша цель в том, чтобы футбольное сообщество пришло в движение, и таланты начали искать, оберегать и растить».

Второй аргумент противников лимита — зарплаты российских игроков. Вроде как после ограничений на иностранцев они должны резко рвануть вверх. Но Михаил Дегтярев считает, что этого не произойдет: «Программирование результата происходит, мол, государство нам лимиты, а мы в ответ — рост расход. К этим угрозам, вообще говоря, мы относимся спокойно. Размер зарплат — это действительно рыночный механизм. На первых порах кто-то может попробовать скупать всех лучших игроков за любые деньги, но выиграют те, кто сегодня утвердит долгосрочные стратегии по объему сил, времени и ресурсов, вложенных в воспитание молодых талантов.

Ценообразование при этом станет более внутринациональным, мы перестанем экспортировать зарплатную инфляцию в сфере футбола из-за границы, и больше талантливых ребят займут места в топ-клубах. Поэтому все разговоры про рост зарплат — это инсинуации».

Кто в сложившейся ситуации прав, мы сможем понять только спустя какое-то время, которое, к слову, у клубов есть. Ужесточение лимита министерство будет проводить в течение трех лет, и прийти к новой формуле в РПЛ нужно будет только к 2028 году.

Владимир Осипов