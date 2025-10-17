Международная теннисная федерация будет переименована в World Tennis в 2026 году

Международная теннисная федерация (International Tennis Federation, ITF) с 2026 года будет называться World Tennis. Об этом сообщает пресс-служба организации.

За переименование проголосовала большая часть национальных теннисных ассоциаций, входящих в состав ITF. Вариант World Tennis был выбран после продолжительного периода исследований и обсуждений с заинтересованными сторонами. Новое название будет «лучше отражать роль организации как руководящего органа тенниса и защитника интересов этого вида спорта».

В 1913 году в Париже была основана Международная федерация лаун-тенниса, в 1977 года она была переименована в Международную федерацию тенниса. В организацию входят 213 национальных ассоциаций. После начала спецоперации на Украине ITF приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран не могут участвовать в командных турнирах, проходящих под эгидой ITF.

Таисия Орлова