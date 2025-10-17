Главгосэкспертиза одобрила изменения в проекте реконструкции аэропорта Толмачево

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на внесение изменений в проект реконструкции аэропорта Толмачево (Новосибирск). По словам главного эксперта проекта Аллы Клюевой, корректировки связаны с импортозамещением и касаются светосигнального оборудования, дренажно-насосной станции, систем связи и ряда других объектов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне этого года были подведены итоги повторных торгов по выбору подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево. Контракт стоимостью 6,59 млрд руб. был заключен с АО «Новосибирскавтодор».

Предыдущие торги были объявлены в начале апреля этого года, тогда работы предлагалось выполнить более чем за 6,7 млрд руб. Срок сдачи работ остался без изменений — до 15 ноября 2027 года.

Александра Стрелкова