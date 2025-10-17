«Зенит» сменил связку

В ближайшие выходные стартует мужской чемпионат России по волейболу, главной особенностью которого можно назвать отсутствие явного фаворита. В последние годы таковым являлся казанский «Зенит», но на этот раз высока вероятность того, что его подвинут с верхней ступени пьедестала. Самому титулованному российскому клубу будет очень тяжело добиться 14-й победы в национальном первенстве с учетом тех изменений, которые произошли как в его составе, так и у конкурентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Зенит-Казань» — «Зенит СПб»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Матч между командами «Зенит-Казань» — «Зенит СПб»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Хотя казанский «Зенит» не был абсолютным гегемоном в довольно конкурентном российском волейболе и мог уступить соперникам какой-нибудь второстепенный турнир или даже Кубок страны, но чемпионат с длительной регуляркой и полноценным play-off никому не проигрывал на протяжении трех сезонов подряд. Более того, побеждал практически безапелляционно. Однако ситуация, похоже, меняется, и не в пользу 13-кратного чемпиона. Сейчас его уже трудно считать главным фаворитом суперлиги, притом что многие игроки остались в строю и тренирует их по-прежнему Алексей Вербов.

По сути, позиции клуба пошатнуло одно кадровое изменение — уход опытного американского связующего Мики Кристенсона, с которым в прямом смысле связаны все последние успехи казанцев. А найти равноценную замену такому большому мастеру, решившему продолжить карьеру в Италии, было крайне сложно, учитывая еще и фактор международной изоляции отечественного волейбола. В итоге на роль основного пасующего руководство «Зенита» пригласило Константина Абаева, известного по выступлениям за новосибирский «Локомотив».

Прошлый сезон талантливый разыгрывающий провел в «Вероне», в которую, к слову, и перебрался Кристенсон, но все же далеко не факт, что ему удастся безболезненно компенсировать потерю американца.

До его уровня Абаев пока, наверное, не дотягивает.

Кроме того, казанцев покинул бельгийский доигровщик Сэм Деру, который также приносил много пользы. Причем он перешел в новосибирский «Локомотив», то есть к прямому конкуренту в борьбе за чемпионство. В «Зените», видимо, рассчитывают, что вторым Деру станет Андрей Сурмачевский, вернувшийся из аренды в уфимское «Динамо-Урал». Плюс в Казани усилили защиту аргентинским либеро Сантьяго Данани и подписали надежного сербского диагонального Дражена Лубурича. Тем не менее без Деру и особенно Кристенсона это будет другая, вероятнее всего, не настолько сильная команда, что отчасти уже подтвердили результаты предсезонного Кубка Победы, где чемпионы оказались за чертой призеров, потерпев поражения в полуфинале и матче за третье место.

Так что в наступающем сезоне заметно возрастают шансы на титул остальных топов. Московские динамовцы в прошлом чемпионате неожиданно споткнулись об одноклубников из Ленинградской области и не сумели преодолеть четвертьфинальную стадию play-off. В межсезонье они расстались с болгарским диагональным Цветаном Соколовым и финским либеро Лаури Керминеном, которые пять лет выступали за столичный клуб, но, завоевав Кубок Победы, показали, что вполне обойдутся и без легионеров. Тем более что бело-голубые составляют костяк сборной России во главе со своим тренером Константином Брянским.

Еще один неудачник прошлого первенства, также закончивший его в четвертьфинале,— «Локомотив» вместе с Деру приобрел и весьма колоритного распасовщика. 18-летний Симеон Николов недавно довел национальную сборную Болгарии до финала чемпионата мира, лишний раз подтвердив свою уникальность. А о нем говорят как о потенциальной звезде мирового волейбола с таким набором качеств, которые отнюдь не ограничиваются рамками амплуа связующего. При росте 208 см Николов обладает и силовой подачей скоростью около 130 км/ч, и высоченным блоком, и даже навыками диагонального.

«Белогорье», дважды подряд выиграв бронзовые медали, теперь ставит более амбициозные задачи и для этого назначило на пост главного тренера румынского специалиста Георге Крецу.

В последнее время он работал со сборной Сербии и польским клубом «Скра», а так у него очень длинный послужной список, в котором значится победа в Лиге чемпионов с польской «Заксой». Причем в 2017 году у Крецу уже был короткий опыт сотрудничества с белгородцами, а позднее он возглавлял кемеровский «Кузбасс». Вдобавок «Белогорье» сохранило состав, укрепив его блокирующим Иваном Яковлевым из петербургского «Зенита».

Серебряные призеры чемпионата кроме него отпустили еще Егора Клюку в японский «Сантори Санбердс», однако их наставник Владимир Алекно отметил, что очень доволен своей нынешней командой, в том числе новичками. В частности, петербуржцы снова обратились к услугам опытного связующего Игоря Кобзаря, взяли ведущего доигровщика «Кузбасса» Романа Пакшина и лидера прошлой регулярки по очкам на блоке Виталия Дикарева из «Факела-Ямала».

Кстати, удивительно, но именно новоуренгойцы совершили самый громкий трансфер в суперлиге, договорившись с двукратным чемпионом мира, итальянским диагональным Юри Романо. К тому же пасовать ему будет напарник Кристенсона по сборной США и тезка Мика Маа. Кто знает, может, еще и «Факел» зажжет в предстоящем сезоне.

Александр Ильин