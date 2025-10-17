В сентябре в Татарстане совершено 2,9 тысяч ипотечных сделок на 12,7 млрд

В сентябре 2025 года банки Татарстана выдали 2,9 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 12,73 млрд руб. Об этом сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Средний размер кредита составил 4,39 млн руб., а средний срок кредитования — 269 месяцев. По сравнению с августом количество выдач снизилось на 5%, объем — на 7%, средний чек уменьшился на 1%.

Среди регионов России по объему ипотечного кредитования впереди Татарстана оказались Москва (6,95 тыс. сделок на 46,93 млрд руб.), Московская область (5,39 тыс. сделок на 30,66 млрд руб.), Санкт-Петербург (3,97 тыс. сделок на 22,12 млрд руб.), Краснодарский край (3,07 тыс. сделок на 13,98 млрд руб.), Татарстан замыкает пятерку.

В целом по России за месяц было оформлено 84 тыс. ипотек на 361,3 млрд руб., что на 2% больше, чем в сентябре 2024 года. Средний размер ипотечного кредита вырос до 4,3 млн руб., а средний срок кредитования сократился на 11 месяцев — до 257 месяцев. За девять месяцев 2025 года россияне оформили 603 тыс. ипотек на 2,61 трлн руб., что на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Анна Кайдалова