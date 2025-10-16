В сентябре в Татарстане выдано 8,4 млрд рублей кредитов наличными

В сентябре 2025 года банки выдали жителям Татарстана 38 тыс. кредитов наличными на общую сумму 8,4 млрд руб., следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По сравнению с августом объем кредитования в республике снизился на 4%, количество выдач также уменьшилось на 4%. Средний чек составил 221 тыс. руб. (1% к августу), средний срок кредитования уменьшился с 32 до 30 месяцев.

По итогам сентября Татарстан занял 6-е место в России по объему выдачи кредитов наличными, уступив Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и Свердловской области.

В целом по стране в сентябре выдано 1,55 млн кредитов на 293,4 млрд руб., что на 8% меньше, чем месяцем ранее.

Анна Кайдалова