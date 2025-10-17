Подвисшая Аравия

Участие россиянки Мирры Андреевой в итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября, неожиданно оказалось под вопросом. После трех поражений подряд на турнирах в Китае 18-летняя теннисистка оказалась в самом конце первой восьмерки мировой классификации по очкам, набранным в этом году (WTA Race), и теперь реален вариант, при котором она поедет в Саудовскую Аравию не основной участницей WTA Finals, а лишь запасной. Правда, произойдет это лишь в том случае, если в ближайшие две недели нужные для себя результаты покажет Елена Рыбакина из Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Maxim Shemetov / Reuters Мирра Андреева

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Еще совсем недавно вопрос участия Мирры Андреевой в WTA Finals практически выглядел решенным. Дойдя до четвертьфинала Wimbledon, юная россиянка преодолела рубеж в 4 тыс. рейтинговых очков, набранных по ходу нынешнего сезона, а с таким показателем уже в середине июля попадание на итоговый турнир де-факто считается гарантированным. Однако на пяти последующих турнирах Андреева заработала лишь 295 очков. Последней ее неудачей на данный момент стало поражение в стартовом матче Ningbo Open — проходящего в Китае состязания категории 500 с призовым фондом $1 млн, на котором в прошлом году россиянка дошла до финала. Кризис, в котором пребывает Андреева, оказался настолько глубоким, что в Нинбо она уступила там лишь 219-й ракетке мира китаянке Чжу Линь. Это поражение в ходе китайской серии стало для самой юной представительницы топ-10 третьим подряд.

Неудивительно, что ситуация в споре за две последние вакантные путевки в Эр-Рияд значительно изменилась. Претендуя летом на место в первой тройке, Андреева постепенно опустилась на седьмое место в WTA Race, а в ближайший понедельник будет стоять там лишь восьмой.

Сейчас на ее счету 4320 баллов, а итальянка Джасмин Паолини благодаря пятничной трудовой победе над швейцаркой Белиндой Бенчич в 1/4 финала Ningbo Open, одержанной за 3 часа 22 минуты со счетом 5:7, 7:5, 6:3, набрала 4325 очков.

Следом с 4 тыс. баллов идет Елена Рыбакина из Казахстана — чемпионка Wimbledon 2022 года, которая тоже успешно выступает в Нинбо и в пятницу за 57 минут разобралась с австралийкой Айлой Томлянович — 6:2, 6:0. Следующей соперницей Рыбакиной будет как раз Паолини, и теперь многое зависит от того, чем завершится сначала их очная встреча, а затем и весь турнир. Если его выиграет Рыбакина, на ее счету будет 4305 очков, и она по-прежнему будет идти позади Андреевой, уступая ей всего 15 баллов. Однако у Рыбакиной есть запас. Дело в том, что она, как и Паолини, заявлена на заключительную «пятисотку» нынешнего сезона — турнир Toray Pan Pacific Open, который пройдет в Токио на следующей неделе. За победу там, как и в Нинбо, полагается 500 очков, то есть Рыбакина в любом случае получит шанс обогнать россиянку, которая до Эр-Рияда нигде играть не планирует.

Шесть остальных участниц WTA Finals уже известны.

Это белоруска Арина Соболенко, гарантировавшая ее звание первой ракетки мира по итогам сезона, полька Ига Швёнтек, а также четыре американки — Коко Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула и Мэдисон Кис. Также ясно, что одной из двух запасных в Эр-Рияд поедет россиянка Екатерина Александрова, которая в четвертьфинале Ningbo Open разобралась с американкой Маккартни Кесслер — 6:3, 6:3 и гарантировала себе минимум десятое место по итогам года. За место в финале она поспорит с соотечественницей Дианой Шнайдер, сломившей сопротивление Чжу Линь — 2:6, 6:3, 6:1.

жирным выделены спортсменки, претендующие на участие в Итоговом турнире.

Евгений Федяков