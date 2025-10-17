Суд Нидерландов отклонил жалобу РФ на решение о выплате $50 млрд по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу России на решение взыскать с государства $50 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа, следует из постановления суда. Инстанция обязала российскую сторону оплатить судебные издержки в €16,4 тыс. В апреле генпрокурор Нидерландов рекомендовал отклонить кассационную жалобу РФ.

В 2014 году международный арбитраж в Гааге постановил, что Россия незаконно экспроприировала ЮКОС у владельцев. Суд обязал РФ выплатить более $50 млрд в пользу компаний Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum, которые связаны с бывшими акционерами нефтяной организации.

В 2016 году Окружной суд Гааги отменил это решение, однако в 2020-м Апелляционный суд города снова его восстановил. На следующий год Верховный суд Нидерландов частично удовлетворил жалобу РФ и направил дело на пересмотр по отдельным процессуальным вопросам. Однако в феврале 2024-го апелляционный суд Амстердама подтвердил, что это не отменяет решения арбитража.