Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Алма-Ате

14-я ракетка мира Даниил Медведев обыграл венгра Фабиана Марожана, который занимает 52-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Российский спортсмен пробился в полуфинал Almaty Open — проходящего в Казахстане турнира категории 250 с призовым фондом свыше $1 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Go Nakamura / Reuters Фото: Go Nakamura / Reuters

Медведев одержал победу со счетом 7:5, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут. За выход в финал российский спортсмен поспорит с 138-й ракеткой мира австралийцем Джеймсом Даквортом.

Даниил Медведев вышел в третий полуфинал подряд. Ранее он добирался до этой стадии на турнирах в Пекине и Шанхае, где уступил американцу Лернеру Тьену и французу Артюру Риндеркнешу соответственно.

Турнир в Алма-Ате завершится 19 октября. Его действующим победителем является россиянин Карен Хачанов, который в этом году не смог преодолеть второй круг.

Таисия Орлова