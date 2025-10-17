В Ростовской области бак бензина подорожал почти на 25 рублей за неделю

За неделю средняя стоимость бензина в Ростовской области увеличилась на 45 коп. и составляет 67,5 руб. за литр, неделей ранее она была на уровне 67 руб. Соответствующая информация опубликована в отчете Ростовстата.

Исходя из этого, теперь полный бак бензина (примерно 55 литров) обходится в среднем в 3,7 тыс. руб., что почти на 25 руб. больше, чем на прошлой неделе.

По последним данным, стоимость литра бензина АИ-92 составляет в среднем 63 руб. Неделей ранее этот показатель был 62,5 руб. (+52 коп.). Полный бак топлива сейчас обходится в 3,5 тыс. руб.

За этот же период на 42 коп. возросла цена и на АИ-95 и составляет 69,8 рубля, ранее бензин этой марки стоил около 69,4 руб. За полный бак сейчас придется заплатить около 3,8 тыс. руб.

Средняя цена за литр бензина марки АИ-98 возросла до 88,2 руб., что на 18 коп. больше, чем неделю назад, когда он стоил чуть более 88 руб. Для полной заправки автомобиля этим видом топлива потребуется заплатить около 4,8 тыс. руб.

Цена литра дизельного топлива поднялась до 70,4 руб., что на 52 коп. больше, чем неделю назад, когда оно составляло 69,9 руб. Теперь за полный бак придется отдать более 3,8 тыс. руб.

Наталья Белоштейн