В МВД рассказали, как отличить случайный перевод на карту от мошеннического

В управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России сообщили о новой мошеннической схеме, связанной с якобы ошибочным зачислением денег на банковские карты граждан. Злоумышленники переводят небольшие суммы на случайные счета, чтобы добавить звено в цепочку обналичивания украденных средств. Другая цель подобного перевода — использование полученного обратного перевода для запугивания жертвы обвинениями в финансировании террористических организаций.

В МВД рекомендовали всем, кто получил такие переводы от неизвестных отправителей, в первую очередь проверить реальность зачисления через официальное мобильное приложение банка или официальный сайт. Мошенники могут рассылать поддельные уведомления о переводах, внешне неотличимые от настоящих. После подтверждения поступлений необходимо сразу обратиться в банк через горячую линию, чат в приложении или лично в офис, чтобы специалисты зарегистрировали случай и проверили источник средств.

Жертве мошенничества необходимо сохранять всю переписку и звонки, связанные с переводом, чтобы помочь расследованию, пояснили в МВД.

Ведомство также советует не тратить ошибочно зачисленные деньги, даже если сумма невелика — использование таких средств может быть признано неосновательным обогащением и привести к судебным искам. Также не стоит самостоятельно возвращать деньги по просьбе неизвестных: это часть мошеннической схемы. Все операции возврата должны проходить исключительно через банк.

В нескольких российских банках, включая Сбербанк, предусмотрена функция «возврат ошибочного перевода» прямо в приложении. Она помогает избежать передачи данных мошенникам и защищает от подделок.