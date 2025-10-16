Пассажирские поезда в Воронежской области задерживаются из-за ремонта путей

На перегоне Нижнедевицк — Курбатово Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД; филиал РЖД) в Воронежской области проводятся ремонтно-путевые работы. Из-за этого пассажирские поезда могут приходить с опозданием. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, ночью на востоке региона ликвидировали четыре беспилотника. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. При этом некоторые населенные пункты обесточены на время проведения аварийных работ, начавшихся после отражения атаки БПЛА в соседней области.

Всего, как сообщили в Минобороны, за ночь над Россией уничтожили 51 дрон, в том числе восемь над Черноземьем. Над Белгородской областью поразили три цели, над Курской — одну. Оперштаб Курской области подтвердил информацию ведомства, а белгородские власти атаки БПЛА пока не прокомментировали.

Сутками ранее над Черноземьем ликвидировали 22 беспилотника, из них 11 — над Белгородской областью, девять — над Воронежской, по одному — над Курской и Орловской. В Орловской области из-за атаки дрона пострадал частный дом.

