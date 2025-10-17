Причиной пожара на подстанции в Самарской области железная дорога называет стороннее вмешательство

В пресс-службе Куйбышевской железной дороги причиной возгорания одного из трансформаторов на тяговой подстанции Толкай в Самарской области называют возможное стороннее вмешательство. Об этом магистраль сообщает в своем Telegram-канале.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Россети Урал»

Возгорание произошло 16 октября в 17:35 (MSK+1). В результате происшествия никто не пострадал. Задержек в движении пассажирских и пригородных поездов не было. Куйбышевская железная дорога отмечает, что вопрос об обеспечении электроснабжением сторонних потребителей, которые были обесточены в результате происшествия, полностью решен.

Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что вероятной причиной пожара стало короткое замыкание трансформатора. Проводится проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности.

Руфия Кутляева