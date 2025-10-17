В Самарской области проверяют обстоятельства возгорания на станции железной дороги

Куйбышевская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства возгорания на станции Толкай. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По предварительным данным надзорного ведомства, 16 октября вечером на станции Толкай загорелось силовое оборудование на территории тяговой подстанции. Пострадавших нет. Вероятной причиной стало короткое замыкание трансформатора.

Для ликвидации возгорания был направлен пожарный поезд со станции Кинель. В настоящее время возгорание ликвидировано. Подано резервное питание потребителям электроэнергии села Кинель-Черкассы.

Проводится проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности.

Руфия Кутляева