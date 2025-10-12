Казань заняла пятое место по росту цен на новостройки среди крупных городов России

Казань заняла пятое место в списке крупных городов России по росту цен на новостройки, несмотря на высокие ипотечные ставки. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

За год стоимость квадратного метра в новых домах столицы Татарстана выросла на 12,9%, достигнув 245 905 руб.

Наибольший рост цен зафиксирован в Севастополе, где стоимость квадратного метра увеличилась на 33,9%. В Магнитогорске, Кургане и Нижнем Тагиле также отмечен значительный рост. В Москве цены выросли на 12,8%, а в Санкт-Петербурге — на 10,2%.

Средняя цена квадратного метра по стране достигла 151 514 руб., увеличившись на 10,3%. В Казани средняя стоимость квартиры в новостройках составила 12 147 791 руб., что на 13,7% больше, чем годом ранее.

Влас Северин