Число промышленных роботов в Татарстане увеличат в четыре раза

К 2030 году количество промышленных роботов в Республике Татарстан планируют увеличить в четыре раза. Об этом рассказал раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе послания региональному Госсовету.

Господин Минниханов заявил, что в условиях дефицита кадров предприятия должны участвовать в программах по улучшению производительности труда и внедрять на производствах технологии искусственного интеллекта и роботизации.

Ранее сообщалось, что за пять лет для предприятий в России нужно создать 80 тыс. роботов. Подробнее — в материале «Робот всему голова».

Диана Соловьёва