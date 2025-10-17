На Кипре застрелили президента футбольного клуба «Кармиотисса»

Президент кипрского футбольного клуба «Кармиотисса» 49-летний Ставрос Димостенус был застрелен на автомагистрали Лимасола. Об этом сообщил портал Philenews.

Фото: Marinos Meletiou / Reuters

По данным источника, автомобиль Димостенуса остановил фургон. Затем к машине подъехал мотоциклист, который открыл огонь. Президент клуба скончался по дороге в больницу. Полиция подтвердила, что убийство было преднамеренным. Ведутся поиски подозреваемого, следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей, чтобы восстановить хронологию нападения. Место происшествия оцеплено.

Господин Димостенус занимал пост президента «Кармиотисса» с 2023 года. По итогам прошлого сезона клуб не смог сохранить место в первом дивизионе страны. С февраля по апрель 2023 года «Кармиотиссу» тренировал россиянин Александр Кержаков. Он покинул команду, поскольку у него возник конфликт с руководством.

Таисия Орлова