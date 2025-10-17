Московский банк требует банкротства липецкого ООО «Элекс бизнес»

Арбитражный суд Липецкой области принял к производству банкротный иск столичного АО «БМ-Банк» к местному ООО «Элекс бизнес». Сумма задолженности — 118,6 млн руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Обязательства перед банком возникли у компании по договору поручительства, который ООО «Элекс бизнес» заключило в обеспечение кредита аффилированной структуры — ООО «Элекс плюс». Судебное заседание назначено на 13 ноября.

Согласно картотеке арбитражных дел, в производстве также находятся заявления о банкротстве липецких компаний ООО «Элекс плюс» и ООО «Элекс+». Иск к первой компании подали АО «БМ-Банк» и липецкое отделение ПАО «Сбербанк». Арбитраж Липецкой области отказал им в принятии обеспечительных мер в отношении ООО «Элекс плюс», жалоба на решение суда рассматривается в апелляционной инстанции. К ООО «Элекс+» исковое заявление подало региональное управление ФНС — первое судебное заседание назначено на 26 ноября. Сумма требований не раскрывается.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Элекс бизнес» зарегистрировано в августе 2013 года. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Уставный капитал — 20 тыс. руб. По 50% долей компании принадлежат Сергею Орлу, который также является гендиректором, и Оксане Борисовой. Выручка в 2024 году составила 2,5 млн руб., убыток — 747 тыс. руб. ООО «Элекс плюс» зарегистрировано в июле 2011 года для торговли оптовой неспециализированной. Уставный капитал — 24 тыс. руб. Гендиректором с 20 июня 2024-го является Дмитрий Борисов. Компанией в равных долях владеют Сергей Орел и Оксана Борисова. Общество завершило 2024 год с выручкой 1,2 млрд руб. и убытком 71 млн руб. ООО «Элекс+» зарегистрировано в июне 2005 года. Основной вид деятельности — торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор с 20 июня 2024 года — Дмитрий Борисов. Учредителями в равных долях также являются Сергей Орел и Оксана Борисова. За прошлый год у компании нулевая выручка, убыток — тоже.

АО «БМ-Банк» также обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с заявлениями о банкротстве учредителей компаний Сергея Орла и Оксаны Борисовой. Оба иска приняты к производству. У господина Орла перед банком имеется долг в размере 119,3 млн руб., 27,1 млн руб. из которых — пени. Судебное заседание назначено на 17 ноября. Сумма обязательств госпожи Борисовой не раскрывается. Заседание по делу о ее банкротстве пройдет 20 января.

К компаниям Сергея Орла и Оксаны Борисовой также были поданы гражданские иски. Так, в мае к ООО «Элекс плюс» в липецкий арбитраж поступило заявление ООО «Липецкий завод тепличных конструкций» о взыскании с компании 101,5 млн руб. предварительной оплаты по договору поставки. По данным картотеки арбитражных дел, иск был возвращен. В конце апреля от предприятия к ООО «Элекс плюс» было подано заявление о взыскании неосновательного обогащения в размере 68,4 млн руб., заседание по делу состоится 21 октября.

Тот же завод тепличных конструкций с апреля по июль подал в Арбитражный суд Липецкой области четыре иска к «Элекс+»: два из них на совокупную сумму 127,5 млн руб. были возвращены, два других с теми же требованиями в сумме — прекращены.

К ООО «Элекс бизнес» гражданский иск был подан в январе — с заявлением в местный арбитраж обратилось ООО «РВК-Липецк». Сумма исковых требований составила 39,8 тыс. руб. Заявление было удовлетворено.

Кабира Гасанова