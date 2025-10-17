В Ижевске в выходные закроют движение автобусов до Станкостроя

С 22:00 17 октября до 08:00 20 октября в Ижевске будет ограничено движение автобусов маршрутов № 8, 12, 15 и 34 на участке от Центра до остановки «Станкострой» из-за ремонта теплотрассы на перекрестке улиц Ленина и Свердлова. Об этом сообщает пресс-служба «ИПОПАТ».

Все рейсы на маршрутах будут выполняться до Собора А. Невского. В случае завершения работ раньше указанного срока, движение до Станкостроя возобновится по расписанию.

Анастасия Лопатина