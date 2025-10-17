В районе набережной Ижевска перекроют проезд в выходные

С 20:00 17 октября до 8:00 20 октября будет перекрыт проезд в центр Ижевска в районе спуска на набережную из-за ремонта теплотрассы, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Работы по отключению отопления и ГВС перенесены на период с 16:00 17 октября до 8:00 18 октября. В это время теплосеть будет отключена для проведения ремонтных работ компанией «Т Плюс».

Объехать место работ можно через ул. Свердлова и пер. Интернациональный.

Анастасия Лопатина