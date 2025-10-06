Ночевка встала в копеечку

За последние годы в столице Татарстана фиксируется рост числа объявлений о посуточной аренде апартаментов. Средняя цена за одну ночь в такой квартире составляет около 5,1 тыс. руб. Рынок посуточной аренды апартаментов в Казани по ценам уступает лишь Москве и Нижнему Новгороду. Представители платформ, на которых размещены объявления о сдаче квартир в аренду, считают, что посуточные апартаменты становятся реальной альтернативой отелям и объясняют рост спроса увеличением числа туристов. Эксперты отмечают перенасыщение рынка, высокую конкуренцию и риск сокращения спроса на такой вид жилья.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Цены на посуточную аренду квартир в Казани уступают лишь Москве и Нижнему Новгороду

В сентябре этого года в Казани количество доступных для бронирования квартир увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 75% относительно сентября 2023 года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Путешествия». На вопрос о количестве размещенных на платформе объявлений не ответили. По результатам поиска объявлений на портале сейчас доступно более 8,4 тыс. квартир.

На платформе считают, что в условиях роста внутреннего туризма посуточные квартиры становятся востребованной альтернативой отелям, т. к. их строительство требует значительных ресурсов и времени. По прогнозам «Авито Путешествий», к концу 2025 года объем рынка посуточной аренды вырастет на 22% по сравнению с прошлым годом, а к 2028 году емкость рынка достигнет 549 млрд руб. По оценкам сервиса, средняя стоимость аренды квартиры в Казани в сентябре 2025 года составляла 4,3 тыс. руб. в сутки. Чаще всего туристы снимали апартаменты на два дня и заселялись вдвоем.

В «Суточно.ру» на запрос «Ъ Волга-Урал» не ответили, но после введения поискового запроса на портале предложили около 7,7 тыс. квартир.

По данным сервиса «Островок», предложение апартаментов в столице Татарстана выросло на 71% относительно прошлого года. Сейчас число объектов размещения на платформе превысило 3,7 тыс. Апартаменты занимают до 90% от всего предложения объектов размещения в городе.

В сервисе связывают рост числа квартир для посуточной аренды с увеличением спроса со стороны туристов и недостатком гостиничного номерного фонда, особенно в период высокого туристического спроса, что стимулирует частных владельцев размещать свои объекты на цифровых платформах. Средняя стоимость одной ночи в апартаментах Казани в 2025 году составляет 5,4 тыс. руб.

В пресс-службе «Яндекс Путешествий» рассказали, что за последний год число размещенных в сервисе объектов посуточной аренды выросло более чем в два раза. Число объявлений также не уточнили, аргументируя это коммерческой тайной. По данным платформы, средняя цена за одну ночь в квартире осталась на уровне 2024 года и составила почти 6,6 тыс. руб.

Аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым рассказала, что рынок посуточной аренды в Казани остается одним из самых дорогих среди городов-миллионников. Средняя стоимость предложения летом составила 5,1 тыс. руб. за сутки. Цены в Казани уступают только Москве и Нижнему Новгороду. В то же время за год наблюдается значительный рост средней ставки на 12%. Кристина Гудым отметила, что на рынке фиксируется остановка роста спроса, который летом этого года снизился на 6%. Эксперт связывает это с общероссийскими тенденциями, среди которых сложности с логистикой, рост внешнего туризма и удорожание билетов.

Основными рисками для участников рынка является сокращение спроса. Эксперт связывает это с перенасыщением рынка и ростом предложения, а также возможными изменениями в законодательстве и налогообложении. Дополнительными вызовами для сферы могут стать неопределенность туристических потоков, влияние внешних факторов (логистические сложности, изменения в макроэкономике) и необходимость постоянного повышения качества и конкурентоспособности своих предложений.

Основатель компании uTrip Кирилл Горшков в разговоре с «Ъ Волга-Урал» рассказал, что рынок посуточной аренды апартаментов в Казани находится на своем историческом пике. Более 11 тыс. квартир в столице Татарстана сдают в посуточную аренду. Наибольшим спросом пользуются квартиры для четырех-шести гостей в центре Казани, на квартале возле «Ривьеры» и Центра семьи «Казан», а также рядом с торговым центром KazanMall.

При этом на рынке наблюдается сильный демпинг из-за большой конкуренции и низкого спроса в связи с окончанием туристического сезона. Большинство агрегаторов также мотивируют переходить на более высокие проценты для увеличения числа бронирований.

Кирилл Горшков отмечает, что за последние годы наблюдается тенденция к росту числа квартир для сдачи. В то же время качество апартаментов и сервис остались на том же уровне или хуже, считает основатель uTrip. При этом издержки бизнеса увеличиваются из-за повышения налогов, арендной, заработной платы и комиссий агрегаторов.

Также существуют риски и для клиентов посуточной аренды апартаментов. Председатель госкомитета Татарстана по развитию туризма Сергей Иванов отметил, что турист, останавливаясь в гостинице, получает гарантированный сервис, инфраструктуру. Если же гость решит разместиться в квартире, то он берет на себя все риски по качеству проживания и соответствующим услугам.

К 1 сентября 2025 года все средства размещения в России, среди которых отели, глэмпинги, санатории и базы отдыха, должны были пройти процедуру самооценки. Если гостиница этого не сделала, то ее исключили из единого реестра. Таким образом, деятельность средства размещения признается незаконной. Однако под эту меру не попали квартиры.

В марте 2024 года Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому сдавать жилье посуточно запрещается, если это вызывает неудобство соседей.

Диана Соловьёва