Суперъяхту Amadea продали новому владельцу

Суперъяхта Amadea, которая, по заявлениям американских властей, принадлежала российскому бизнесмену Сулейману Керимову, была продана на аукционе новому владельцу. Об этом пишет Business Insider (BI) со ссылкой на службу маршалов США. Ни имя нового владельца яхты, ни сумма, за которую она была продана, не сообщаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake / Reuters Фото: Mike Blake / Reuters

Министерство юстиции США арестовало яхту в 2022 году, объявив ее собственностью Сулеймана Керимова, в отношении которого были введены санкции. Адвокаты господина Керимова неоднократно отвергали эти утверждения американских властей. В сентябре американские власти организовали аукцион по продаже этой яхты. Минюст США оценивал стоимость 106-метровой яхты с бассейном, собственными кинозалом и салоном красоты в $300 млн, позже сообщалось об уточненной оценке $230 млн.

Как пишет BI, у нового владельца яхты могут быть проблемы при выходе в международные воды. Вскоре после ареста юристы компании Millemarin Investments, которой принадлежала Amadea, заявили, что ее владельцем был не Сулейман Керимов, а бывший глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов. Его адвокаты заявляли, что продолжат оспаривать конфискацию яхты, «пока эту собственность не вернут обратно», и назвали аукцион «неправомерным».

Яна Рождественская