Минюст США сегодня объявит нового владельца суперъяхты Amadea

11 сентября, как ожидается, будут объявлены итоги аукциона по продаже суперъяхты Amadea. Министерство юстиции США арестовало яхту в 2022 году, объявив ее собственностью попавшего под санкции российского бизнесмена Сулеймана Керимова. Адвокаты господина Керимова неоднократно отвергали эти утверждения американских властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суперъяхта Amadea

Фото: Mike Blake / Reuters Суперъяхта Amadea

Фото: Mike Blake / Reuters

Как сообщает CNN, закрытый аукцион организован властями совместно с компанией Fraser Yachts. Срок подачи заявок истек 10 сентября. 11 сентября будут вскрыты конверты с предложениями, и яхта перейдет тому, кто даст наибольшую цену.

Amadea, построенная в 2017 году, стоила тогда $350 млн. Власти США позже оценили ее в $230 млн. Теперь же, по мнению экспертов, за нее выручат от $80 млн до $120 млн: яхта до сих пор находится в центре судебного спора из-за того, кто является ее реальным владельцем, что влияет на цену.

106-метровую яхту с бассейном, собственными кинозалом и салоном красоты арестовали на Фиджи в 2022 году в рамках операции по выявлению собственности россиян, попавших под санкции. Тогда США сочли, что фактическим владельцем яхты является господин Керимов. Вскоре после ареста юристы компании Millemarin Investments, которой принадлежала Amadea, заявили, что ее владельцем был не Сулейман Керимов, а бывший глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов. О том, что яхта не принадлежит господину Керимову, говорил и помощник предпринимателя и сенатора Алексей Красовский, заявлявший, что все имущество господина Керимова можно увидеть в его декларации.

В марте 2025 года американский суд поддержал позицию Минюста, посчитав родственников господина Керимова реальными владельцами яхты.

Адвокаты господина Худайнатова оспорили решение суда. У Минюста США есть время до ноября для ответа на апелляцию. Адвокаты истца в беседе с CNN назвали торги «неправомерными и преждевременными», отметив, что намерены требовать у правительства США полную стоимость судна. «Мы сомневаемся, что оно привлечет… разумного покупателя по рыночной цене, поскольку (такая покупка.— “Ъ”) может и будет оспорена в судах за пределами США, что вовлечет покупателей в годы дорогой тяжбы с неопределенным финалом»,— цитирует CNN слова адвокатов.

Алена Миклашевская