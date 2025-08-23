Ушел из жизни глава департамента образования мэрии Владимир Радченко

Директор департамента образования мэрии Нижнего Новгорода Владимир Радченко скоропостижно скончался 23 августа. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Для всех, кто его знал — огромного педагогического сообщества нашего города и не только — случившееся стало ударом, от внезапности мне сложно подобрать слова», — написал господин Шалабаев.

Владимир Радченко родился в 1984 году в поселке Юганец Дзержинского района Горьковской области. Окончил Нижегородский государственный педагогический университет. В 2006 году начал трудовую деятельность в коррекционной школе-интернате VIII вида №86 Московского района. Работал в районном управлении образования и социально-правовой защиты, в министерстве образования Нижегородской области, школе №172, администрации Сормовского района и департаменте государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ.

Владимир Зубарев