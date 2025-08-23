Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ушел из жизни глава департамента образования мэрии Владимир Радченко

Директор департамента образования мэрии Нижнего Новгорода Владимир Радченко скоропостижно скончался 23 августа. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Для всех, кто его знал — огромного педагогического сообщества нашего города и не только — случившееся стало ударом, от внезапности мне сложно подобрать слова», — написал господин Шалабаев.

Владимир Радченко родился в 1984 году в поселке Юганец Дзержинского района Горьковской области. Окончил Нижегородский государственный педагогический университет. В 2006 году начал трудовую деятельность в коррекционной школе-интернате VIII вида №86 Московского района. Работал в районном управлении образования и социально-правовой защиты, в министерстве образования Нижегородской области, школе №172, администрации Сормовского района и департаменте государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ.

Владимир Зубарев