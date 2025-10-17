В Оренбурге создали первый в России роботизированный укладчик сосисок РУС-600
В Оренбурге представили первый в России серийный роботизированный укладчик сосисок РУС-600. Это стало важным событием для пищевой промышленности страны, отметил в своем канале в MAX губернатор Евгений Солнцев.
Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ
РУС-600 способен укладывать 1 170 сосисок в минуту, что эквивалентно работе 12 человек. На многих предприятиях этот процесс все еще выполняется вручную.
РУС-600 разработан инженерами завода автоматизации и роботизации «ОЗАР», входящего в компанию «ОренКлип». Предприятие было запущено этим летом в особой экономической зоне «Оренбуржье» при поддержке федерального Фонда развития промышленности (ФРП) и регионального равительства.
Сообщается, что у нового оборудования уже есть первый покупатель — компания из Владимира, производящая колбасную продукцию.