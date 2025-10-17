В 2025 году на модернизацию коммунальных сетей направят 16 млрд

В этом году на строительство и модернизацию коммунальных сетей будет направлено 16 млрд руб. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на ежегодном послании Государственному Совету республики.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Минниханова, одной из самых капиталоемких задач на ближайшие пять лет станет реализация республиканских программ по модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

На сегодняшний день в республике реализуется 48 республиканских программ, охватывающих все города и муниципальные районы. В 2025 году планируется построить и отремонтировать 3,7 тыс. социальных объектов — школы, детские сады, поликлиники, молодежные, спортивные и культурные учреждения. В перечень также вошли молочные кухни, здания для силовых структур, помещения МФЦ и ледовые арены в муниципалитетах.

Ранее сообщалось, что на восстановление коммунальной инфраструктуры Казани потребуется более 127 млрд.

Анна Кайдалова