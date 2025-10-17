Четыре новых участка дорог планируют построить в Нижнем Новгороде к 2030 году

В Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2019-2030 годы планируется включить строительство четырех и реконструкцию одного участка дороги. Как рассказал директор департамента транспорта Олег Житников на заседании профильной думской комиссии, изменения вносят по обращениям спецзастройщиков «Терминал СК» и «Мегаполис».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Дорогу от дома №7 до дома №19 по улице Малоэтажной и от дома №5 до дома №1 по улице Палисадной в Автозаводском районе планируют строить за счет муниципального бюджета. На нее потребуется почти 200 млн руб. В комплексный план ее включают со сроком строительства в 2030 году.

Остальные проекты будут реализовывать за внебюджетные средства. Это ремонт участка объездной дороги от поселка Мостоотряд, 18в до улицы Мостоотряда, включающий строительство тротуара (2029 год, 8,23 млн руб.); строительство улицы в жилой застройке в районе дома №29 по улице Бориса Видяева (2030 год, 23,84 млн руб.); строительство дороги от дома №28 по улице Бориса Видяева до дома №33 по улице Мостоотряда (2030 год, 35,86 млн руб.); строительство транспортно-пересадочного узла на пересечении Казанского шоссе и улицы Богдановича (2030 год, 156,82 млн руб.).

Комиссия по транспорту поддержала предложенные изменения.

Галина Шамберина