Нижегородский минград опубликовал мастер-план КРТ на улице Богдановича

Минград Нижегородской области в июне 2025 года опубликовал мастер-план комплексного-развития территории (КРТ) по инициативе правообладателя земельного участка в границах улиц Богдановича и Казанского шоссе (микрорайон «Печерская гряда»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архитектурно-проектная мастерская «Артпроект» Фото: архитектурно-проектная мастерская «Артпроект»

Мастер-план подготовлен архитектурной мастерской «Арт Проект». Правообладателем участка, как пояснили «Ъ-Приволжье» в минграде, является ООО «СЗ "Мегаполис"» (принадлежит Артуру Нурдинову и Дмитрию Абрамову).

На участке КРТ планируется снос объекта незавершенного строительства, возведение трехсекционного многоквартирного дома высотой до 30 этажей, одноэтажного диспетчерского пункта и четырехэтажного многофункционального центра с продуктовым супермаркетом, кафе, фуд-кортом, рестораном на крыше и торговыми рядами. Ранее размещение этих объектов выносили на общественные слушания. Помимо этого, проектом предусмотрена разворотная площадка для общественного транспорта (она там располагается и сейчас) и сквер.

Общая площадь территории — 3,53 га, проектируемых объектов — 80,8 тыс. кв. м (надземная часть). Проект поделен на три очереди, в первую должны войти диспетчерский пункт и дом.

Как писал «Ъ-Приволжье», мэрия Нижнего Новгорода еще 10 лет назад планировала перенести на пересечение улицы Богдановича и Казанского шоссе автостанцию с Сенной площади.

Галина Шамберина