В Татарстане создадут крупнейший в стране биотехнопарк, который будет специализироваться на генетических исследованиях в животноводстве. Об этом на ежегодном послании Государственному Совету республики сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов.

В Татарстане создадут биотехнопарк для развития молочного животноводства

В Татарстане создадут биотехнопарк для развития молочного животноводства

Господин Минниханов отметил, что Татарстан является лидером в России по производству молока и занимает одно из ведущих мест по поголовью крупного рогатого скота. К 2030 году планируется достичь продуктивности коров на уровне 10 тыс. килограммов молока и увеличить загруженность по переработке молока и мяса с 84% до 95%.

Ранее сообщалось, что в Атнинском районе Татарстана планируют построить молочную ферму на тысячу голов.

Анна Кайдалова