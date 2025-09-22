Без особого финансового оптимизма

План по налоговым доходам в Нижегородской области выполнен не будет, констатировали депутаты областного заксобрания и представители регионального правительства на заседании бюджетного комитета. На мероприятии они обсуждали основные направления налоговой и бюджетной политики региона на 2026 год. Такие обсуждения регулярно проходят перед «нулевым чтением» проекта бюджета. Участники заседания признали, что из-за высокой ключевой ставки и удорожания кредитов для бизнеса особенно просели сборы по налогу на прибыль организаций. В первом полугодии они упали на 13%. В этих условиях правительство готовит консервативный сценарий социально-экономического развития региона на 2026 год, отмечая, что этот период будет непростым.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бюджетный комитет заксобрания Нижегородской области начал рассматривать основные направления налоговой и бюджетной политики Нижегородской области на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Бюджетное планирование следующего трехлетнего периода во многом зависит от того, как исполняется текущий областной бюджет. По словам и.о. министра финансов области Натальи Никифоровой, по итогам восьми месяцев 2025 года в областной бюджет поступило 219,9 млрд руб. доходов. Из них по налоговым и неналоговым платежам зачислено 177 млрд руб., что всего на 0,5%, или 920 млн руб., выше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

«Можно сказать, мы идем на уровне прошлого года. Вместе с тем в областной бюджет не поступили значительные суммы по налогу на прибыль и существует риск неисполнения запланированных доходов по данному источнику»,— отметила замминистра.

Председатель бюджетного комитета Александр Шаронов, ранее проводивший закрытое заседание экспертного совета по бюджету, сообщил, что Нижегородская область сохранит консервативный подход к управлению государственным долгом. Как писал «Ъ-Приволжье», на 1 августа он составлял 171,4 млрд руб. «У нас более жесткие ограничения, чем у других регионов. Бюджетный кодекс РФ разрешает иметь госдолг в объеме 100% от размера собственных доходов. В Нижегородской области установлена планка в 75%, и мы продолжаем придерживаться этого ограничения. В условиях текущего достаточно сложного экономического кризиса это оправдано»,— сообщил он.

Депутат Дмитрий Бедняков обратил внимание, что в трехлетней перспективе 2026–2028 годов планируется сравнительно небольшой рост областного бюджета. Он попросил осторожно спрогнозировать профицит и поинтересовался, есть ли у казны резервы. Наталья Никифорова еще раз акцентировала, что налоговые доходы выросли в этом году лишь на полпроцента. «Мы уже сейчас видим примерную картину по доходам 2026 года. Я пока не буду озвучивать эту цифру, мы над ней еще работаем. Но оптимизма она не внушает. Мы все видим, какая сейчас ситуация происходит в стране. Снижение по налогу на прибыль идет по всей России, и мы в ПФО еще на средних позициях. Каких-то резервов, говоря о текущем годе и следующем, у нас нет»,— сообщила представитель минфина.

Мысль о налоговом недоборе развил и председатель бюджетного комитета. «Мы планировали, что в этом году налог на прибыль будет "плюс 8,5%" к 2024 году. По факту за первое полугодие он составил "минуc 13%" к аналогичному периоду прошлого года. В третьем квартале, который сейчас подходит к концу, ситуация несколько улучшилась — вышли на около ноля. Минфин говорит, что мы вряд ли по итогам года выйдем на плановые цифры», — пояснил Александр Шаронов.

В минфине Нижегородской области текущий объем налогового недобора не разглашают — в зависимости от ежемесячного исполнения показатель постоянно меняется, и итоги в минфине подведут по итогам года.

По словам замгубернатора Егора Полякова, если в предыдущие восемь лет бюджетный план по доходам Нижегородская область перевыполняла, то в этом году он выполнен не будет. «Поэтому нам нет смысла разгоняться (в бюджетном планировании.— „Ъ“) на следующий год. Если экономическая конъюнктура улучшится, то мы пересмотрим бюджет. Но пока особого оптимизма мы не испытываем»,— резюмировал господин Поляков.

Журналистам Александр Шаронов пояснил, что высокие кредитные ставки сказались на работе предприятий и организаций: их прибыль упала и налоговые сборы тоже.

«Но какой бы ни был кризис, регион будет платить зарплаты нашим работникам бюджетной сферы и содержать социальные учреждения. Мы можем поджать инвестиционные планы развития, но все публичные обязательства бюджета будут выполнены»,— уверен депутат.

В правительстве обещают налоговое стимулирование деловой активности, привлечение инвестиций в регион, более эффективное управление казной и повышение контроля за бюджетными расходами. Одновременно нижегородцев ждет рост цен. По данным областного минфина, с 1 января на 3,3–4,4% вырастут ставки акцизов на алкоголь, на 4% увеличатся акцизы на моторные масла, дизельное топливо и автомобильный бензин пятого класса. За счет повышения акцизов Нижегородская область планирует дополнительно получить 1,5 млрд руб. в бюджет.

Еще 450 млн дополнительных доходов должен принести НДФЛ для проживающих в Нижегородской области иностранцев — на 2026 год для этой категории плательщиков установили региональный коэффициент авансового платежа по налогу.

Роман Кряжев