Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: осенние коллекции, благотворительные начинания, косметические новинки и юбилеи.

Новый для нас Niance

Швейцарский бренд Niance вышел на российский рынок. Его глобальным амбассадором и совладельцем является модель Наталья Водянова. Бренд фокусируется на природе Швейцарских Альп, инновационных формулах и высоком, признанном во всем мире качестве косметических средств.

Пятилетие Swiss Beauty Clinic

В этом году клинике Swiss Beauty Clinic, расположенной в отеле The Carlton Moscow, исполнилось пять лет. В честь мини-юбилея меню процедур клиники, включающее авторские протоколы омоложения, лечения акне и розацеа, устранения целлюлита, пополнилось новой комбинированной процедурой. Она сочетает в себе действие тулиевого лазера и экзосомотерапии — по мнению Андрея Федорова, главного врача клиники, эту технологию можно считать «интеллектуальным скинбустером» за суперэффективный способ доставки полезных веществ в кожу.

Charuel и Calista присоединяются к «Розовому октябрю»

Октябрь — международный месяц, посвященный борьбе с раком молочной железы и повышению осведомленности об этой болезни. Благотворительный фонд «Дальше» объединился с российскими брендами женской одежды Charuel и Calista. В период с 10 по 31 октября с каждого проданного платья компании перечисляют 500 руб. на счет фонда, который оказывает помощь женщинам с онкозаболеваниями груди. Эти средства пойдут на лечение и реабилитацию пациенток, а также на финансирование научных исследований, направленных на борьбу с болезнью.

Cerca Trova объединяют поколения

Российский бренд мужской одежды Cerca Trova представил первую имиджевую съемку — историю о двух поколениях, отце и сыне, вдохновленную эстетикой old money и переосмыслением 1990-х. Это визуальный манифест: стиль — это не тренд, а состояние, которое передается с именем, с кровью, с традицией.

В Россию пришла ESLA Italy

Это профессиональный итальянский бренд ухода за волосами и кожей головы с концепцией hairceutical (от hair и pharmaceutical), то есть использования научно подтвержденных формул и клинических технологий. В ассортименте — средства для домашнего и салонного ухода, а в 2026 году планируется дополнение линии стайлингом и средствами для окрашивания. Официальным дистрибутором ESLA Italy в России выступает компания Keep Looking Distribution под руководством Ксении Шипиловой.

Ирина Кириенко