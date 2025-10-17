В Петербурге задержали двух разыскиваемых на родине белорусских оппозиционеров

В Санкт-Петербурге задержали двух приезжих из Белоруссии, разыскиваемых на родине за участие в протестах и оскорбление представителя власти. Об этом 17 октября сообщила «Фонтанка».

По данным издания, одного из задержанных, 27-летнего уроженеца Минска, задержали на Вознесенском проспекте. В Белоруссии его обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК РБ) за активное участие в митингах в августе 2020 года.

Второго, 51-летнего уроженца Брестской области, доставили в отдел с улицы Юрия Гагарина. На родине он находится в розыске за публичное оскорбление представителя власти (ст. 369 УК РБ) в оппозиционном Telegram-канале в январе 2021 года.

Ранее Ъ-СПб писал, что в 2023 году в Петербурге задержали белоруса, находившегося в розыске за критику Александра Лукашенко.

Артемий Чулков